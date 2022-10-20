. "Это супернизко": Моргенштерн* назвал "мразью" Собчак и рассказал, как она его подставила

Вадим Карасев

Около года назад признанный в России иноагентам Моргенштерн* дал откровенное интервью Ксении Собчак, в котором высказал свое мнение о 9 Мая. После этого на рэпера посыпались обвинения во всех грехах. В конце коцов ему пришлось уехать из России. Артист откровенно рассказал, как его подставила телеведущая.

По словам Моргенштерна*, Ксения Собчак является фигурой, повлиявшей на то, что он не может больше вернуться в родную страну.

Скандальный рэпер разоблачил супругу Константина Богомолова, заявив, что во время интервью ей подсказывает вопросы профессионал.

"Чтобы вы понимали, как проходят интервью Собчак. С ней ездит команда специалистов, квалифицированный психолог-журналист, который сидит в другой комнате и по микронаушнику подсказывает все в уши. Даже то, что она такая мразь - это не ее заслуга, это заслуга ее команды. После интервью с ней у меня была какая-то дезориентация, депрессовое настроение. Она очень профессионально трахает мозги, профессионально ковыряет. Но не хочу, чтобы все лавры достались ей, поэтому раскрою, что за всем этим стоит команда. Ксюш, ты офигела?" - заявил артист в Youtube-шоу "Вписка".

По словам Моргенштерна*, Ксения Собчак задала вопрос про 9 Мая в момент, когда он был наиболее уязвим.

Она это сделала за три часа до моей свадьбы. Ты представляешь, на каких я гребаных нервах! У меня сейчас свадьба, мне ехать за женой. У меня 100+ человек гостей, везде операторы. И в этот момент, уязвимый момент она как взяла меня и *******! Это супернизко с точки зрения человечности, но суперкруто с точки зрения журналистики!

Моргенштерн* рассказал о депрессии после отъезда из России

Эмигрировавший в ОАЭ рэпер признался, что столкнулся с депрессией, уехав из родной страны. В результате музыкант стал выпускать грустные треки.

Ты покупаешь дом за 160 млн, а тебя выгоняют из страны. Ты разводишься с женой, набираешь вес: смотришь в зеркало и себе не нравишься.

Если раньше артист собирал стадионы, то в настоящее время вынужден выступать для полсотни человек на корпоративах. Моргенштерн* считает, что ему очень нескоро доведется дать концерт в России.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов