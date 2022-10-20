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Кадыров встретился с украинскими военнопленными

Кадыров встретился с украинскими военнопленнымиГлава Чечни Рамзан Кадыров встретился с доставленными в Грозный украинскими военнопленными

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с украинскими военнопленными в Грозном. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) доставили в регион под конвоем после поездки в Донецкую народную республику (ДНР) детей и племянников Кадырова.

«Пушечное мясо... на фарш, а сами сидят в Киеве, гуляют, веселятся. И за что воюем, за что? Вот ты за что воевал?», — спросил Кадыров у пленных, на что получио ответ: «Ни за что».

Глава Чечни распорядился содержать украинских военных не только гуманно, но и с гостеприимством, их накормили национальными блюдами. Также Кадыров пообещал военнопленным в будущем возможность вернуться домой.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья в первый день участия в спецоперации сражались против украинских боевиков и обеспечили огневое прикрытие наступающим российским военным.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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