. Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников
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Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников

Как бы выглядела сказка «Красная Шапочка», будь она изображена в стиле знаменитых художников

В 1974 году французский карикатурист Жан Аче опубликовал в местном журнале «Пилот» (журнал с комиксами, существовавший с 1959 по 1989 годы) серию забавнейших иллюстраций. Это были семь комиксовых переосмыслений сказки о «Красной Шапочке», которые Аче оформил в стилистике знаменитых художников-модернистов 19-20 веков.

Давайте ещё раз вспомним, у кого там были большие уши и зубы в этой истории, и одновременно насладимся тем, какие краски и формы мог бы принять этот знакомый нам всем сюжет, выйди он из-под кистей легендарных живописцев.

Анри Руссо (1844-1910)

Jean Ache

Знаменитый представитель наивного искусства в живописи отлично мог бы показать наивность Красной Шапочки в третьем акте истории.

Фернан Леже (1881-1955)

Jean Ache

Обратить внимание стоит не только на следование стилю каждого из художников, но и на интересные и забавнейшие детали. Их здесь десятки!

Бернар Бюффе (1928-1999)

Jean Ache

Представитель мизерабилизма (направления живописи, где акцент ставился на трагичности образов) как никто другой мог бы показать, насколько это всё-таки мрачная сказка.

Пабло Пикассо (1881-1973)

Jean Ache

Особенно от стилистики Пикассо выигрывает волк — как же он здесь уморительно хорош!

Джорджо де Кирико (1888-1978)

Jean Ache

Даже в мире метафизической живописи кисти де Кирико среди теней и статуй нашлось место для Волка и Шапочки.

Кстати, вы уже наверняка заметили, что каждая работа делится на 9 фреймов: мамино поручение, прогулка в лес, встреча с Волком, расставание Шапочки с Волком, Волк у двери бабушки, поедание бабушки, переодевание в бабушку, встреча Шапочки и Волка в новых обстоятельствах и прибытие охотника-спасителя.

Это интуитивное понимание структуры вам очень понадобится для восприятия следующих произведений, ведь дальше нас ждут абстракционисты.

Жоан Миро (1893-1983)

Jean Ache

Вам кажется, что всё слишком абстрактно и сюрреалистично? Вы ещё Мондриана не видели!

А вот и он.

Пит Мондриан (1872-1944)

Jean Ache

Согласитесь, вы прекрасно поняли, что здесь изображено!

В продолжении темы стилизации под живописцев прошлого предлагаем вам посмотреть этот пост с портретами современных знаменитостей. Или это их двойники из прошлых веков? Посмотрите, это интересно!

# Интересное
По материалам: twizz

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