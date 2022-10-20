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Как метеопатам пережить 17-дневный беспощадный магнитный шторм, который начнется 21 октября 2022 года

Как метеопатам пережить 17-дневный беспощадный магнитный шторм, который начнется 21 октября 2022 года

С 21 октября 2022 года начнется беспощадный магнитный шторм, который продлится 17 дней. Он вызовет массу неприятных симптомов как у метеопатов, так и у вполне здоровых людей. Чтобы легче пережить этот период времени, нужно следовать советам и рекомендациям специалистов.

Какой силы будет магнитный шторм с 21 октября 2022 года

С полуночи 20 октября 2022 года метеопаты могут ощутить геомагнитные колебания, сила удара которых будет составлять 4 балла. Эта буря продлится до 3 часов утра и станет понемногу снижаться.

С 3 до 6 утра 21 октября сила удара магнитной бури составит 3 балла, это считается слабая интенсивность. С 6 утра до полудня магнитный шторм стихнет, а сила удара будет составлять всего 2 балла.


Начиная с полудня 21 октября и до 3 часов дня, никаких колебаний магнитосферы не будет. Но уже с 3 часов дня магнитный шторм начнет набирать свои обороты. Ближе к ночи сила удара составит 3 балла.

К утру 22 октября интенсивность магнитной бури будет составлять 3 балла. В таком состоянии магнитосфера будет находиться до 29 октября. После этого следует ожидать сильную магнитную бурю, которая достигнет уровня 5 баллов и будет держаться целые сутки. В последующие дни сила удара магнитосферы будет сохраняться на уровне 4 балла.

Какие симптомы вызывает магнитная буря

Метеозависимость может проявляться разными симптомами, все зависит от возраста человека и его состояния здоровья. Молодые люди, у которых нет никаких проблем со здоровьем, могут ощутить лишь легкое недомогание в период действия магнитных бурь. У людей постарше и у тех, кто имеет хронические недуги, может сильно ухудшиться состояние здоровья, снова дадут о себе знать болезни.


Чаще всего метеозависимые люди жалуются на следующие симптомы:

  • повышенную утомляемость;
  • упадок сил;
  • слабость и апатию;
  • невозможность собраться с мыслями;
  • потерю сна;
  • раздражение;
  • головокружение и мигрень;
  • тошноту;
  • учащенное сердцебиение;
  • перепады настроения;
  • повышение или снижение артериального давления;
  • ломоту в суставах и мышцах;
  • одышку.

Есть несколько полезных советов, придерживаясь которых каждый метеозависимый человек сможет легче пережить любые метеоколебания.

Как защититься от негативного влияния магнитной бури


За несколько дней до появления бури стоит подготовиться. В это время не рекомендуется перегружать себя работой или заниматься делами, которые требуют особого внимания и сосредоточенности.

Для сокращения негативных последствий магнитных бурь рекомендуется делать следующее:

  • уделять больше время отдыху и сну;
  • побольше гулять на свежем воздухе;
  • меньше поддаваться стрессам и волнению;
  • не вступать в споры и конфликты;
  • отказаться от крепких алкогольных напитков, кофе и черного чая;
  • отказаться от курения и других вредных привычек;
  • не садиться за руль автомобиля;
  • добавить в рацион больше свежих фруктов и овощей;
  • пить много чистой воды и травяные сборы;
  • заниматься делом, которое приносит удовольствие и помогает расслабиться;
  • медитировать и заниматься йогой;
  • принимать необходимые лекарства в случае обострения недуга;
  • контролировать показатели артериального давления;
  • читать любимую книгу и заниматься хобби.

Придерживаясь всех вышеуказанных рекомендаций, удастся снизить негативное влияние магнитных бурь.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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