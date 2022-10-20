. Как взять выгодный займ в Санкт-Петербурге

Вадим Карасев

Если у вас сложная жизненная ситуация и не хватает денег до следующей зарплаты, то скорее всего вы активно ищете, где бы взять кредит. Потенциальных возможностей не так много – обратиться к родственникам, пойти в банк или взять деньги в МФО.

Три варианта решения финансовых проблем

Первый вариант определенно хорош: родственники часто выручают тем, что дают деньги без процентов. Сколько вы взяли, столько и вернули. Однако, если вы не сможете вернуть деньги вовремя, отношения с родными людьми будут, скорее всего испорчены. Стоят ли хорошие отношения нескольких тысяч рублей? Весьма сомнительно. Второй вариант – банк. Проценты небольшие, но зато серьезные требования к самому заемщику. Если у вас плохая кредитная история или незавидная текущая ситуация, в выдаче кредита, скорее всего, откажут. Остается лишь один вариант – оформить займ в МФО.

Если вы проживаете в Санкт-Петербурге, рассмотрите вариант обращения в микрофинансовую организацию «Деньга». Компания кредитует всех – обычных граждан, предпринимателей, дает деньги даже безработным и лицам с плохой кредитной историей. Менеджеры проверяют каждого через бюро кредитных историй, но решение принимают, исходя из своих алгоритмов. Так что по сравнению с обращением в банк ваши шансы на получение займа намного выше!

Требования к заемщикам и условия займа

В этом МФО все займы в Санкт-Петербурге выдаются по одному документу – паспорту Российской Федерации. В отличие от банка, МФО не требует от клиента предоставлять справку о доходах.

Обратившись в МФО «Деньга», вы сможете оформить займ наличными или прямо на карту. Новым клиентам компания дает до 15 000 рублей под 0%. Это идеальный вариант решить свои краткосрочные финансовые проблемы.

Оплатить взятый кредит можно тремя способами:

в банке по реквизитам;

отделении МФО наличными;

личном кабинете с помощью карты любого банка.

Кредитные каникулы

Если вы попали в тяжелую жизненную ситуацию и не можете оплатить кредит, компания «Деньга» пойдет вам навстречу. Один раз вы можете оформить кредитные каникулы. Чтобы узнать условия для оформления льготного периода, свяжитесь с менеджером по телефону «горячей линии». Номер вы найдете вверху сайта.

Займы под залог ПТС автомобиля

В МФО «Деньга» можно оформить займ под залог ПТС (паспорта транспортного средства). Залог дает возможность взять до 1 млн рублей на срок от 12 месяцев до 5 лет. Залоговые кредиты выдаются без рассмотрения кредитной истории заемщика и подтверждения его дохода.