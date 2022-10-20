. Какой поворот судьбы ждет знаки зодиака по ведическому гороскопу на 2023 год

Ведический гороскоп “Джйотиш”, составленный на 2023 год, поможет разобраться со всеми сюрпризами, которые приготовила судьба для представителей зодиакального созвездия. В древности прогнозы на предстоящий год было принято составлять не с января, как сейчас, а с апреля месяца. Считалось, что астрологический год начинается со знака Овен. В 2023 году человечество ожидает смена циклов, и старое навсегда останется в прошлом.

Ведический гороскоп для всех знаков зодиака на 2023 год

Овен (21 марта — 19 апреля)

С 22 апреля 2023 года у Овнов начинается период внутренней работы над собой. Можно уделить свободное время йоге и медитации. Этот период будет удачным для переезда или эмиграции. С финансами следует быть аккуратнее, так как есть большой риск остаться без денег.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Для Тельцов наступает успешный в плане карьеры год. Самое время заняться прибыльными проектами. Год обещает быть богатым удачными знакомствами с влиятельными людьми. Можно посвятить свободное время путешествиям. Также следует быть готовыми к финансовым потерям, которые неизбежны во время поездок.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Представителям знака в следующем году следует сосредоточиться на карьере. Однако рутина может оказаться скучной и интерес к работе пропадет. Чтобы немного отвлечься, следует принять участие в коллективной деятельности.

Рак (22 июня — 22 июля)

В 2023 году у Раков улучшатся отношения с отцом или наставником. Если вы давно планировали переехать жить за границу, то это отличная возможность осуществить желаемое. Также это удачное время для творчества и проявления своих талантов. Подумайте над тем, чтобы хобби превратить в источник основного дохода.

Лев (23 июля — 22 августа)

У Львов начинается период переосмысления. Первую половину 2023 года можно посвятить изучению эзотерики или астрологии. Неудачное время для путешествий, зато все долги Львам будут возвращены. Не исключены финансовые трудности, но представители знака с ними справятся достойно.

Дева (23 августа — 22 сентября)

У Дев могут наладиться партнерские отношения с иностранными компаниями. Предстоящий 2023 год будет удачным для свадьбы. Помимо этого, можно заняться вложением своего капитала в доходные проекты. Они окупятся в кратчайшие сроки. А вот от экстремальных видов спорта лучше отказаться.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы могут столкнуться с кардинальными переменами, например, сменить работу. Год будет удачным для закрытия кредита и других долгов. Не забывайте уделять внимание здоровью и отдыху. Представители знака могут заняться расширением деловых контактов.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Новый год будет удачным для Скорпионов в плане раскрытия своего потенциала. Не закрывайтесь от отношений. Есть большая вероятность выиграть в лотерею. Во второй половине 2023 года Скорпионы могут столкнуться с проблемами на работе. Будьте внимательны к своему здоровью.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы могут купить недвижимость, о которой так давно мечтали. Однако есть вероятность разочароваться в близком окружении. Не стоит вкладывать свои финансы в долгосрочные проекты. Не бойтесь открыть свое творческое начало.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Не исключены проблемы на работе, которые ожидают Козерогов в 2023 году. Хороший период наступает для представителей знака, которые зарабатывают на жизнь творческой деятельностью. Могут возникнуть проблемы с близкими людьми.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Финансовое состояние Водолеев резко пойдет в гору. Отношения с семьей будут складываться хорошо, все недопонимания отойдут на второй план. Свободное время можно уделить образованию. Решения принимать надо взвешенно, так как есть риск ошибиться.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рыбам следует сосредоточиться на своем здоровье. В работе наступит стабильность. Следующий год будет удачным для изучения современных технологий. Есть вероятность улучшить материальное благополучие.