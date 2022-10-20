. Китайские производители чипов предрекли себе гибель из-за санкций США

Вадим Карасев

Bloomberg: китайские производители чипов ищут способ выжить в условиях новых санкций США

Министерство промышленности и информатизации Китая провело ряд совещаний с китайскими производителями микрочипов из-за новых технологических санкций США, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

По словам источников агентства, ведомство ищет способы помочь китайским компаниям выжить, однако представители министерства сами «не знали, что делать дальше», и временами у них было не меньше вопросов для отрасли, чем самих ответов. В то же время многие участники встреч предрекали гибель их отрасли в условиях попыток китайских властей снизить зависимость экономики от американских технологий.

«Новые меры [президента США] Джо Байдена по контролю за экспортом чипов наносят огромный удар по амбициям Компартии Китая в области науки и технологий», — заявил аналитик Rhodium Group Джордан Шнайдер.

Эксперты Bernstein подчеркнули, что новые ограничения «хорошо продуманы» и «Китай не сможет продвигаться в полупроводниковых технологиях так же быстро, как раньше».

Министерство торговли США 7 октября запретило американским компаниям и гражданам продавать в Китай полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Также были введены ограничения на экспорт технологий, которые позволят Китаю создавать собственное оборудование для изготовления полупроводников.

На этом фоне многие китайские производители микрочипов столкнулись с серьезной угрозой их деятельности. Об этом, в частности, заявляла одна из крупнейших компаний на этом рынке Yangtze Memory. А другой производитель стартап Biren, недавно заключивший контракты на изготовление чипов с тайваньским заводом, вероятно, вынужден будет отказаться от сделки в условиях санкций, отмечает Bloomberg. При этом ни одна китайская компания не сможет выполнить такой заказ.

После решения о принятии новых санкций, 10 октября акции ведущих производителей микрочипов в Китае суммарно потеряли один миллиард долларов в стоимости. Однако сообщения о возможном оказании государственной поддержки отрасли помогли вернуть акции к росту, сообщает агентство.