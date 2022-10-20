. Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии

Вадим Карасев

Красноярский губернатор Усс назвал обвинения США в адрес сына имеющими политический окрас

Губернатор Красноярского края Александр Усс в своем Telegram-канале отреагировал на сообщение об аресте его сына Антона Усса в Италии по запросу США, назвав обвинения в его адрес имеющими политический окрас.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — заявил Усс.

Ранее США предъявили обвинения в уклонении от санкций Антону Уссу и еще четырем гражданам России, среди них — Юрий Орехов, который взят под стражу в Германии, а также Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков. Сейчас сын главы российского региона ждет экстрадиции в США. Согласно пресс-релизу американского Минфина, он проходит «экстрадиционные процедуры».