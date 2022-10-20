. Ксению Собчак подловили на плагиате
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Ксению Собчак подловили на плагиате

Ксению Собчак подловили на плагиате
Алена Водонаева обвинила журналистку и ведущую Ксению Собчак в плагиате. Светская львица и тут попытается выкрутиться. Но это другое. Светская львица Ксения Собчак считает себя непревзойденной журналисткой. Свои однобокие интервью она называем «золотым пером», а когда ее уличают в плагиате или необъективности — мило игнорирует. Но это другое.
На этот раз бывшая участница «Дома-2» Алена Водонаева возмутилась, что в далеком 2005 году она придумала свое личное шоу под названием «Осторожно, Алена Водонаева». Ничего не напоминает? У Собчак есть в Сети канал, который называется так же, только там ее фамилия, разумеется. То есть получается, что даже название так называемая дива придумать самостоятельно не смогла. «Даже название украла! Какой позор!», «Ксения, вы же за свободную журналистику! Зачем все время врете?» — пишут пользователи Сети.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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