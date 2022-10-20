. Лариса Андерсен рассказала, что наступило время любви
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Лариса Андерсен рассказала, что наступило время любви

Лариса Андерсен рассказала, что наступило время любви
Астролог Лариса Андерсен предсказала конец октября и начало ноября 2022. С 18  октября по 11 ноября Венера будет находиться в знаке Весов. Венера является хозяйкой данного знака, поэтому наступает благоприятное время для построения и укрепления отношений. У многих проснется интерес к противоположному полу, а свойство Весов находить компромиссы помогут создать крепкий союз. 💓В устоявшихся парах возможно обретение взаимопонимания, поэтому смело садитесь за стол переговоров и находите общий язык. В это время рекомендует также реанимировать отношения, которые дали трещину. Душевные разговоры помогут партнёрам глубже понять друг друга. 🛍Также это благоприятный период для покупок. Сходите на шоппинг и купите то, что давно хотели. Удачными будут также покупки для дома и интерьера. 🖼Венера благоволит всем, кто прикасается к прекрасному. Поэтому в период транзита запланируйте посещение театра, музея или картинной галереи. В финансовом плане возможна неожиданная прибыль от партнера или незапланированное поступление финансов. Венера щедра на денежные сюрпризы💰 ❗️Важно во время транзита  избегать мошенников. Внимательно подписывайте бумаги, не соглашайтесь на сомнительные сделки, обходите стороной сплетни и обсуждения, не спешите с ответом в решении какого-либо вопроса. Тщательно обдумывайте все ваши действия.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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