. Лунный день сегодня 20 октября 2022 года
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Лунный день сегодня 20 октября 2022 года

Лунный день сегодня 20 октября 2022 года

Начинается четвертый день недели. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны сегодня. Старайтесь прислушиваться к советам экспертов, чтобы не попадать в сложные и неприятные ситуации, коих может быть сегодня немало.


Этот день не станет опасным и непредсказуемым, однако, спокойным и безмятежным для нас он тоже не станет. Провести его важно в хорошем расположении духа. Астрологи прогнозируют благоприятное время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, для общения с близкими людьми и самосовершенствования. Не переутомляйтесь и следуйте советам о том, как зарядиться удачей на весь день.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день. Ему суждено пройти под эгидой Льва. Это третий и последний день пребывания убывающего ночного светила в этом Огненном Знаке. Стареющая Луна сможет найти со Львом компромисс, так как это созвездие уже утратило свою мощь.

Магнитные бури 20 октября: сегодня магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня


оптимизм;
своевременный отдых;
выполнение обещаний;
романтика и общение;
обучение.

Что отпугнет успех в этот день


невнимание к здоровью;
споры и конфликты;
дурные привычки;
лень.

Домашние дела по лунному календарю

В этот четверг домашними делами стоит заниматься не спеша, чтобы не переутомиться и не испортить себе настроение. Союз Луны с созвездием Льва располагает к приготовлению пищи. После готовки важно помыть посуду. Не оставляйте разбросанными вещи и немытой посуду. Чтобы усмирить нервы и негатив, можно полежать в ванне или принять не горячий душ. Такие процедуры, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru , помогут восстановить силы и поднять настроение. Тем, кто не желает заниматься бытовыми хлопотами, можно просто отдохнуть — ошибкой это не будет.


Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Гармоничное сочетание светлых и темных цветов в одежде привлечет удачу. Например, можно надеть одежду нежных морских оттенков, разбавив образ черными акцентами. Также черный хорошо будет сочетаться с желтым, оранжевым и белым.

Из минералов-талисманов стоит отдать предпочтение тем камням, которые помогают поддерживать внутреннюю гармонию. К таковым относится малахит, аметист, аквамарин, а также алмаз. Из металлических украшений лучше не выбирать изделия из золота. Стихия Огня сегодня будет лишней.

Финансы и работа в 25 лунный день

Это прекрасный день для активной работы. Успех будет во многом зависеть от подхода. Можно положиться на интуицию, но вот с экспериментами лучше точно повременить. Креативный подход к делам позволителен, но достичь состояния потока удастся лишь тем, кто находится в приподнятом настроении и полон энтузиазма, мотивации.


В четверг дружелюбный настрой поможет избежать неприятных стычек с коллегами и начальством. В эти сутки удачными будут переговоры, предвещающие финансовые операции и сделки, поэтому не стоит упускать возможности показать себя партнерам и клиентам в выгодном свете. Дорогостоящие и спонтанные покупки сегодня лучше не совершать.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В такой день как сегодня нашим здоровьем и настроение управляют в основном наши мысли. Вообще, это происходит всегда, но сегодня в особой степени. Старайтесь не произносить плохих слов и не ругаться с людьми, не желать никому зла и болезни, неудач и проблем, ведь вы можете накликать беду и на себя самих.


Сохранить позитивный настрой сегодня можно, если гнать прочь грустные мысли и с самого утра настроиться на позитивный лад. Прогулки в компании близких друзей, романтическое свидание или ужин в теплой семейной обстановке будут прекрасным завершением этого четверга.

Любовь и общение 20 октября

День удачен для налаживания для романтики, легкого флирта и поисков второй половинки. Луна поможет одиноким людям познакомиться с идеальным партнером. Семейным парам стоит провести вечер вместе — занимаясь делами, поужинав при свечах или отправившись на прогулку.

В целом в общении с друзьями, коллегами и малознакомыми людьми астрологи рекомендуют сохранять нейтралитет, особенно если не получается поддерживать спокойное общение. Конфликтов и споров лучше избегать, чтобы исключить отток жизненных сил.

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По материалам: dailyhoro.ru

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