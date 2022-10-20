. Лунный день сегодня 20 октября 2022 года

Вадим Карасев

Начинается четвертый день недели. Астрологи рассказали, каким будет настроение Луны сегодня. Старайтесь прислушиваться к советам экспертов, чтобы не попадать в сложные и неприятные ситуации, коих может быть сегодня немало.

Этот день не станет опасным и непредсказуемым, однако, спокойным и безмятежным для нас он тоже не станет. Провести его важно в хорошем расположении духа. Астрологи прогнозируют благоприятное время для того, чтобы разобраться с накопившимися делами, для общения с близкими людьми и самосовершенствования. Не переутомляйтесь и следуйте советам о том, как зарядиться удачей на весь день.

Фаза Луны: начинается 25 лунный день. Ему суждено пройти под эгидой Льва. Это третий и последний день пребывания убывающего ночного светила в этом Огненном Знаке. Стареющая Луна сможет найти со Львом компромисс, так как это созвездие уже утратило свою мощь.

Магнитные бури 20 октября: сегодня магнитных бурь не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

оптимизм;своевременный отдых;выполнение обещаний;романтика и общение;обучение.невнимание к здоровью;споры и конфликты;дурные привычки;лень.

В этот четверг домашними делами стоит заниматься не спеша, чтобы не переутомиться и не испортить себе настроение. Союз Луны с созвездием Льва располагает к приготовлению пищи. После готовки важно помыть посуду. Не оставляйте разбросанными вещи и немытой посуду. Чтобы усмирить нервы и негатив, можно полежать в ванне или принять не горячий душ. Такие процедуры, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru , помогут восстановить силы и поднять настроение. Тем, кто не желает заниматься бытовыми хлопотами, можно просто отдохнуть — ошибкой это не будет.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

Гармоничное сочетание светлых и темных цветов в одежде привлечет удачу. Например, можно надеть одежду нежных морских оттенков, разбавив образ черными акцентами. Также черный хорошо будет сочетаться с желтым, оранжевым и белым.

Из минералов-талисманов стоит отдать предпочтение тем камням, которые помогают поддерживать внутреннюю гармонию. К таковым относится малахит, аметист, аквамарин, а также алмаз. Из металлических украшений лучше не выбирать изделия из золота. Стихия Огня сегодня будет лишней.

Финансы и работа в 25 лунный день

Это прекрасный день для активной работы. Успех будет во многом зависеть от подхода. Можно положиться на интуицию, но вот с экспериментами лучше точно повременить. Креативный подход к делам позволителен, но достичь состояния потока удастся лишь тем, кто находится в приподнятом настроении и полон энтузиазма, мотивации.





В четверг дружелюбный настрой поможет избежать неприятных стычек с коллегами и начальством. В эти сутки удачными будут переговоры, предвещающие финансовые операции и сделки, поэтому не стоит упускать возможности показать себя партнерам и клиентам в выгодном свете. Дорогостоящие и спонтанные покупки сегодня лучше не совершать.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В такой день как сегодня нашим здоровьем и настроение управляют в основном наши мысли. Вообще, это происходит всегда, но сегодня в особой степени. Старайтесь не произносить плохих слов и не ругаться с людьми, не желать никому зла и болезни, неудач и проблем, ведь вы можете накликать беду и на себя самих.

Сохранить позитивный настрой сегодня можно, если гнать прочь грустные мысли и с самого утра настроиться на позитивный лад. Прогулки в компании близких друзей, романтическое свидание или ужин в теплой семейной обстановке будут прекрасным завершением этого четверга.

Любовь и общение 20 октября

День удачен для налаживания для романтики, легкого флирта и поисков второй половинки. Луна поможет одиноким людям познакомиться с идеальным партнером. Семейным парам стоит провести вечер вместе — занимаясь делами, поужинав при свечах или отправившись на прогулку.

В целом в общении с друзьями, коллегами и малознакомыми людьми астрологи рекомендуют сохранять нейтралитет, особенно если не получается поддерживать спокойное общение. Конфликтов и споров лучше избегать, чтобы исключить отток жизненных сил.