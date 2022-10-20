. Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
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Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс

Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал сообщение об уходе в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В личном Twitter-аккаунте экс-президент написал: "пока, пока, поздравляю, латук".

В Twitter Медведев последнее время выкладывал публикации на английском языке. Последний пост не стал исключением: зампред Совета безопасности "тегнул" Трасс, пошутив про салат латук.


"Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce", – написал бывший президент РФ.
Дмитрий Медведев подшутил над Лиз Трасс

Неудавшиеся и вскоре отмененные экономические реформы премьер-министра Лиз Трасс обрушили не только ее собственный рейтинг, но и показатели всей Консервативной партии. В середине октября британский таблоид Daily Star, опираясь на котировки букмекеров, предположил, что назначенная в прошлом месяце глава кабмина не продержится дольше 35 дней – именно столько разлагается салат-латук. В Интернете велась прямая трансляция с подсчетом времени.

Днем четверга Лиз Трасс заявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 45 дней. Она продолжит работать, пока не будет избран новый глава британского правительства. Главные претенденты на место Трасс – экс-министр финансов Риши Сунак и бывший премьер-министр Борис Джонсон.

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По материалам: uposters.ru

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