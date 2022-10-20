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Министра Мадагаскара уволили за осуждение референдумов России на Украине

Министра Мадагаскара уволили за осуждение референдумов России на УкраинеПрезидент Мадагаскара уволил главу МИД за осуждение референдумов России на Украине

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина уволил министра иностранных дел страны Ричарда Рандриамандрато за единолично принятое решение проголосовать за поддержку резолюции Генеральной Ассамблее ООН, осуждающей референдумы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщает Reuters.

Мадагаскар всегда воздерживался во время различных голосований по резолюциям, связанным с кризисом на Украине. Правительство говорило о нейтралитете по этому вопросу и неприсоединении к нему.

13 октября Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России.

В поддержку антироссийской резолюции выступили рекордное количество стран — 143. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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