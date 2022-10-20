. Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций со стороны Азербайджана

Вадим Карасев

Минобороны Армении заявило об обстреле своих позиций на границе со стороны Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана обстреляли армянские позиции на границе между двумя странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны Армении.

«В ночь на 20 октября, около 00:05 (23:05 мск), подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из разнокалиберного стрелкового оружия и минометов в направлении армянских позиций, расположенных на восточном направлении армяно-азербайджанской границы», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Уточняется, что с армянской стороны погибших и пострадавших нет, обстановка относительно стабилизировалась.

Ранее Баку заявил о стягивании армянской артиллерии к границе в дашкесанском направлении. В Минобороны Азербайджана подчеркнули, что ответственность за возможную напряженность в регионе ложится на «военно-политическое руководство» Армении. В армянском ведомстве наращивание сил на границе с Азербайджаном объяснили оборонительным характером.