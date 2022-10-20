. Многие студии просят Xbox отказаться от обязательного выпуска игр на Xbox Series S

Вадим Карасев





Еще до релиза игровой приставки Xbox Series S, когда ее только анонсировали, ходило много разговоров о том, что консоль может сдерживать новое поколение. Выпустив одновременно Xbox Series X и Xbox Series S в рамках одного поколения Microsoft поставила разработчиков в сложную ситуацию, которая их заставляет оптимизировать свои проекты под значительно менее мощную приставку.

Художник по визуальным эффектам Ян Маклюр в Twitter ответил на комментарий ветерана игрового журналиста Джеффа Герстманна, который сказал, что, по его мнению, аргумент «Series S сдерживает игры следующего поколения» не выдерживает критики. По словам Яна Маклюра, «МНОГИЕ разработчики весь последний год сидели на собраниях, отчаянно пытаясь добиться снижения требований по обязательному выпуску игр на Xbox Series S».

Маклюр также рассказал, что разработчики уже боролись с Xbox Series S сразу после запуска консоли. А теперь, когда игры разрабатываются конкретно под консоли нового поколения, они не хотят проходить через все это снова:

Студии прошли через один цикл разработки, когда Series S оказался альбатросом на шее производства, и теперь, когда игры разрабатываются с учетом новых консолей, команды не хотят повторять этот процесс.

Напомним, разговоры вокруг мощности Xbox Series S, которая сдерживает развитие игр, начались в очередной раз после заявлений разработчика Rocksteady по поводу 30 FPS в Gotham Knights.