. Моргенштерн* матом объяснил, кто виноват в его бедах
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Моргенштерн* матом объяснил, кто виноват в его бедах

Моргенштерн* матом объяснил, кто виноват в его бедах
Певец Моргенштерн набросился на Ксению Собчак. Осенью прошлого года Моргенштерн дал скандальное интервью Ксении Собчак. Спустя месяц артиста обвинили в пропаганде запрещенных веществ, после чего тот поспешил покинуть страну. Звезда сейчас проживает в Дубае, но признается, что мечтает вернуться на родину. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. За границей Моргенштерн впал в глубокую депрессию. Интерес публики к музыканту стал резко снижаться. Артист растерял творческий запал, у него возникли проблемы и в личной жизни. Начал злоупотреблять алкоголем, что в итоге привело к разводу с Диларой Зинатуллиной спустя всего семь месяцев после свадьбы. Моргенштерн считает, что проблемы посыпались из-за провокационных вопросов, которые задавала Ксения Собчак во время того злосчастного интервью.
«Собчак — фигура, которая повлияла на то, что я теперь не могу вернуться в свою страну. Чтобы вы понимали, как проходит интервью Собчак... С ней ездит команда специалистов, в их числе квалифицированный психолог, журналист, который по микронаушнику все ей подсказывает. Он сидит в другой комнате, слушает и говорит: «Так, а сейчас мы плавненько выводим на эту тему, подкапываем здесь…». То, что она такая мразь — не ее заслуга, а заслуга ее команды. Когда закончилось интервью, у меня было ощущение что мне оттрахали мозг. Я такого никогда не ощущал. Дезориентация, депрессивное настроение. Она очень профессионально трахает мозги, за что респект, но не хочу, чтобы все лавры доставались ей. Вскрою, что за всем этим стоит большая команда и подсказки по микронаушникам. Ксюш, ты офигела?» — обратился рэпер к журналистке в YouTube-шоу «Вписка». Напомним, что в беседе с Ксенией Собчак артист неоднозначно высказался о праздновании Дня Победы. Слова Моргенштерна вызвали бурю негодования у общественности. Следственный комитет решил проверить его заявление на предмет нарушения закона. Позже в отношении рэпера завели дело за пропаганду наркотиков. 24-летний Моргенштерн уверяет: его попросту застали врасплох, и он не имел дурных мыслей и не собирался критиковать российское общество. «Она это сделала за три часа до моей свадьбы. Представляешь, на каких нервах я был! У меня сто с лишним человек гостей, огромный перформанс, операторы... Именно в этот уязвимый момент она как взяла меня... Это супернизко с точки зрения человечности и круто с точки зрения журналистики, мразотности. Не знаю, что ей важнее: быть человеком или журналистом», — негодовал звезда.
# Шоу-бизнес Моргенштерн
По материалам: z-aya

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