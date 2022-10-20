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Народные приметы: что будет, если потерять свидетельство о браке

Народные приметы: что будет, если потерять свидетельство о браке

Много примет и суеверий связано со свадьбой. Среди них есть примета, которая расскажет о том, что будет, если потерять один из важных документов, помогающих решить многие вопросы, а именно свидетельство о браке.

К чему потерять свидетельство о браке

Чтобы растолковать данную примету, необходимо учесть несколько нюансов, а именно:

  • когда было потеряно свидетельство;
  • кто может быть в этом виновен;
  • когда нашлось или не нашлось;
  • где случилась потеря.

Если пропажа документа произошла в общественном месте, то человека ждут суета и шумные события. Хорошим знаком считается, если кто-то из посторонних людей нашел свидетельство и вернул его, тогда согласно приметам человека ждет счастливое решение любой проблемы.


В том случае если документ выронили и буквально сразу подобрали,  следует обратить внимание на то, как сильно он пострадал и что это может значить:

  • человека ждут хлопоты и переживания, если свидетельство намокло;
  • если оно испачкалось в грязи, то за спиной кто-то будет распускать сплетни;
  • если кто-то успел наступить на документ, то человека ждет финансовая потеря;
  • если оно сразу было поднято, это к счастью.

Какие бы ситуации ни происходили со свидетельством, это говорит о том, что Вселенная дает знак. Не исключено, что в жизни человека настал период, когда нужно пересмотреть свои отношения и планы.

Как найти потерянное свидетельство в доме

Если человек потерял свидетельство о браке в доме, то есть несколько вариантов, которые помогут его найти быстрее.

Первым делом можно обратиться за помощью к близким людям. Если это не дало результата, стоит попросить домового помочь. В этом случае следует сказать следующие слова:

«Домовой-домовой, поиграй со мной! Поводи, покружи, и на место положи!»

Не исключено, что после сказанного человек быстро найдет пропажу.


Можно еще сделать обряд визуализации. Для этого нужно представить, что свидетельство и человек связаны единой ниточкой, один конец которой находится в руках. В таком случае следует мысленно начать сматывать клубочек и идти туда, куда несут ноги. Потерянное может быть обнаружено в совершенно неожиданном месте.

Можно прибегнуть к стихии огня. Для этого необходимо зажечь свечу в центре дома, но так, чтобы не было сквозняков. После этого следует посмотреть, в какую сторону клонится пламя, там и начинать поиски. Свеча послужит неким компасом в поисках пропажи.

Что будет, если свидетельство о браке не нашлось

Суеверные люди могут подумать, что это дурной знак, но на самом деле это не так. Женщинам не стоит бояться развода или вдовства. Согласно приметам, потеря свидетельства может привести лишь к каким-то разногласиям в браке.

Нехорошей считается примета, если потерять свидетельство в ЗАГСе. Она говорит о том, что этот брак будет коротким и быстро распадется.


Бывают ситуации, когда документ все время лежал в одном месте и его никто не трогал, но как только он понадобился, его там не оказалось. В таком случае приметы указывают на то, что человека ждут перемены: интересное путешествие, смена места жительства или улучшение условий проживания.

Если документ потерялся и нашелся лишь спустя несколько лет, а то и после развода, это является своего рода знаком. Он может указывать на то, что в жизни человека снова появятся люди из прошлого.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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