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Нарусова предложила не назначать пожизненное наказание инвалидам I группы

Нарусова предложила не назначать пожизненное наказание инвалидам I группы

В Уголовном кодексе надо исключить назначение пожизненного лишения свободы инвалидам I группы, так как для них пребывание в камерах по сути является пыткой. Об этом сказала член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова на совещании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Сенатор подготовила к внесению соответствующий законопроект.

«Хочу внести поправки в Уголовный кодекс РФ пункты, облегчающие положение инвалидов в местах лишения свободы», — сказала политик.

Речь в законопроекте идет об инвалидах I группы. «Это лица, которые практически не могут обходиться без посторонней помощи — неважно от чего получена инвалидность: от патологии, травмы или развития тяжелого заболевания. То есть речь идет о лицах, которые не просто страдают тяжелейшими заболеваниями, но нуждаются в специальных мерах медицинского характера», — отметила политик.


Для таких людей пребывание под стражей, особенно в скученных камерах, — это «пожизненные страдания, по сути пытки, особенно для парализованных осужденных», пояснила сенатор. В то же время в России был принят закон, который ввел строгое наказание для сотрудников правоохранительных органов, которые применяют пытки, напомнила Нарусова.

Кроме того, Россия подписала конвенцию о защите прав человека и основных свобод, которая накладывает особо строгие ограничения на бездействие государств, которые нарушают нормы физической и психической неприкосновенности человеческой личности, напомнила она. «Даже в условиях чрезвычайных ситуаций, таких как борьба с терроризмом и организованной преступностью, конвенция налагает полный и абсолютный запрет на использование пыток, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение и наказание», — сказала политик. Президент в своих посланиях Федеральному Собранию ставил задачи гуманизации уголовного законодательства и системы исполнения наказания, напомнила сенатор.


А в соответствии с Уголовным кодексом наказание не может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства, указала Нарусова. В Уголовно-исполнительном кодексе, по ее словам, также есть норма, которая гласит, что осужденные не должны подвергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

«Таким образом… действуя во исполнение и международных обязательств РФ, и действующего Уголовного и Уголовно-исполнительного кодексов, и указаний посланий президента, мы хотим внести дополнение в часть вторую статьи 57 УК, которая гласит, что пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим преступление в возрасте до 18 лет и мужчинам, достигшим к моменту вынесения приговора судом 65-летнего возраста», — сказала политик. В законопроекте предлагается этот перечень дополнить инвалидами I группы. А также установить, что лицам, осужденным к лишению свободы, имеющим инвалидность I группы к моменту вынесения судом приговора, отбывание наказания назначается в колонии общего режима сроком не более 20 лет .

Конституционный суд, по словам Нарусовой, поддерживает необходимость гуманизации уголовного законодательства и содержания под стражей для этой категории лиц. Принятие такого закона не потребует затрат из федерального бюджета, также добавила она. В то же время эта инициатива пока не нашла  поддержку в Минюсте и ФСИН, сообщила сенатор. Текст законопроекта, по ее словам, был направлен в Комитет Госдумы по госсроительству и законодательству еще в апреле этого года на оценку, «но пока никакого движения нет». Нарусова  попросила руководство Комитета Госдумы по труду и социальной политике, который стал организатором совещания, поддержать предлагаемую инициативу.

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По материалам: pnp.ru

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