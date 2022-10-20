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«Не трогай говно, вонять не будет»: Наталья Фриске об астрологе, ловящей хайп на смерти Жанны

«Не трогай говно, вонять не будет»: Наталья Фриске об астрологе, ловящей хайп на смерти Жанны

Поле смерти Жанны Фриске ее семье пришлось через многое пройти. За эмоциями родных пристально наблюдали все СМИ. До сих пор находятся люди, которые пиарятся на трагедии артистки. По этому поводу довольно резко высказалась сестра Жанны — Наталья.


Наталья Фриске считает, что подобные люди должны ответить перед своей совестью, и посоветовала аудитории не обращать внимания на слова гадалок и прочих «специалистов», не знающих истинной ситуации.

«Правду говорят: не трогай говно — вонять не будет. Эта женщина с какой-то левой странички тусуется у меня в ленте, смотрит мои публикации. Смотри, моя милая, на здоровье, смотри. Может, полезно будет, мозгов хоть немного наберешься! Как земля носит таких людей, которые делают хайп из смерти?! Нет, чтобы извиниться, а она строит из себя жертву!» — такое сообщение 36-летняя Наталья адресовала астрологу, которая, по всей видимости, рассматривала натальную карту Жанны, которой не стало в 2015 году из-за рака мозга.

Подписчики поддержали Наташу, которая, кстати, недавно впервые стала мамой, отметив, мол, люди не должны относиться серьезно к подобным псевдоспециалистам.

«Как вы правы в таких рассуждениях! Именно такие недоастрологи взрывают мозг познаниями чужих судеб и портят отношения детей с родителями... Выискивают какие-то несуществующие детские травмы!» — отметила одна из пользовательниц Сети.

Фриске поддержала данное мнение. «Люди платят им большие деньги и слушают, открыв рот! А потом у них еще больше проблем!» — заявила Наталья.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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