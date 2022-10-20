. Ольга Бузова с матом набросилась на съемочную группу

Ведущая и певица Ольга Бузова впала в истерику во время съемок. Артистка строит из себя вежливую и пунктуальную артистку, которая не срывает встречи и шоу и отрабатывает любые проекты с полной отдачей. Однако в реальности звезда «Дома-2» не такая уж светская барышня, какой хочет казаться, а в ее арсенале есть немало нецензурных выражений. Истинный характер телеведущей проявился на съемках рекламы кофе, где Бузовой на камеру следовало попробовать горячий напиток, сидя в шикарной машине. Однако в ходе очередного дубля случился конфуз – певица не удержала чашку и пролила ее содержимое на обивку элитной иномарки. Всем было понятно, что артистка сама виновата в случившемся, но Ольга не сдержалась и закатила возмутительную истерику, обматерив съемочную группу.Пока Бузова ругалась с командой и требовала немедленно протереть машину, кто-то из очевидцев снял ее на видео и выложил в соцсети, решив, видимо, таким образом разоблачить звезду «Дома-2». «Что-то у Бузовой нервы совсем сдали... Мы, конечно, понимаем, что тачку Оля взяла по бартеру, но что ж так истерить-то? Неужели чистку салона не сможет себе позволить?», — осудили телеведущую интернет-пользователи. Стоит отметить, что Ольга уже не первый раз оказывается в неловкой ситуации из-за своего несдержанного поведения на людях, а порой сама выкладывает в соцсети ролики с сомнительным содержанием. Так, в период расставания с Давидом Манукяном она публиковала видео, на которых либо плакала навзрыд, либо проклинала бывшего возлюбленного.