. Ольга Орлова подталкивает Архипова создать пару с Гориной
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Ольга Орлова подталкивает Архипова создать пару с Гориной

Ольга Орлова подталкивает Архипова создать пару с Гориной
Катю Горину в очередной раз целенаправленно выставляют не с самой лучшей стороны, подталкивая Кирилла Архипова к отношениям с ней. Интересно получилось: ведущие Дом-2 снова выставляют Горину с худшей стороны. Как оказалось, Ольга Орлова настоятельно рекомендует Архипову начать отношения с Гориной. Парня позвала на свидание Алина Артёмова, но тот решил отказаться, не желая обижать Катю. В итоге Орлова сообщила, что Кириллу необходимо объявить, что он с Катей пара, или отправиться на свидание с Алиной.

Он выбрал второй вариант, чтобы объяснить Алине простую истину: Горина ему понравилась и это серьезно. Однако некоторые участники телешоу начали думать, будто Кирилл бегает за довольно известной участницей, желая закрепиться на Дом-2. Да и сами организаторы часто навязывают Катю парням. Так произошло с Максимом Колесниковым и с Алексеем Безусом в какой-то мере.

В ближайшее время Архипов с Гориной должны будут заселиться в комнату. Неужели Катя исключение и для неё всеобщие правила не работают? Всё знают, что домовцам в новом формате нельзя отказываться от свиданий. И даже наличие пары никому не мешает. И тут избраннику Гориной позволили выбирать.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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