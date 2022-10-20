. Ольга Орлова подталкивает Архипова создать пару с Гориной

Вадим Карасев

Интересно получилось: ведущие Дом-2 снова выставляют Горину с худшей стороны. Как оказалось, Ольга Орлова настоятельно рекомендует Архипову начать отношения с Гориной. Парня позвала на свидание Алина Артёмова, но тот решил отказаться, не желая обижать Катю. В итоге Орлова сообщила, что Кириллу необходимо объявить, что он с Катей пара, или отправиться на свидание с Алиной.Он выбрал второй вариант, чтобы объяснить Алине простую истину: Горина ему понравилась и это серьезно. Однако некоторые участники телешоу начали думать, будто Кирилл бегает за довольно известной участницей, желая закрепиться на Дом-2. Да и сами организаторы часто навязывают Катю парням. Так произошло с Максимом Колесниковым и с Алексеем Безусом в какой-то мере.В ближайшее время Архипов с Гориной должны будут заселиться в комнату. Неужели Катя исключение и для неё всеобщие правила не работают? Всё знают, что домовцам в новом формате нельзя отказываться от свиданий. И даже наличие пары никому не мешает. И тут избраннику Гориной позволили выбирать.