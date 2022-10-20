. От черного до белого: психология цвета в жизни человека

Давно известно, что цвет имеет большое значение в разных аспектах нашей жизни. Он оказывает существенное влияние на психоэмоциональное восприятие человеком различных вещей. По цвету одежды, аксессуаров, интерьера жилья или офиса мы подсознательно определяет характер, привычки и внутренний мир человека.

Какое значение цвет имеет в жизни человека

В современном мире цвет имеет значение практически во всех сферах деятельности человека. Существует даже такая наука, как колористика, которая изучает природные свойства цветов и их оттенков, их сочетания между собой и влияние на различные сферы нашей жизни.

Колористику широко используют в своей практике дизайнеры, фотографы, маркетологи, парикмахеры, мастера сферы услуг. Профессионалы, работающие с цветом, знают, что у каждого есть свой характер, символика, значение, неповторимая способность вызывать у окружающих людей определенные эмоции. Эти знания они успешно используют в своей работе.





Но с колористикой сталкиваются не только профессионалы. У обычных людей каждый цвет и оттенок также вызывает ассоциацию с какими-то чувствами, мыслями, образами, поднимает или, наоборот, ухудшает настроение, влияет на работоспособность и самочувствие.

Это происходит неосознанно на протяжении всей нашей жизни. Чтобы цвета и оттенки могли гармонизировать наше состояние, нужно знать психологию цвета и учиться ею управлять.

Как различные цвета влияют на наше восприятие

Считается, что цвет существует только в восприятии человека, мозг которого синтезирует его из световых волн. Поэтому влияние цвета индивидуально, оно зависит от множества факторов. Но в целом существуют общечеловеческие ассоциации, которые умело используют в своей работе маркетологи и дизайнеры.

Черный

В психологии черный цвет ассоциируется с властью, ночью, смертью. Хотя дизайнеры и маркетологи предпочитают связывать его со строгостью и элегантностью, часто используя в рекламе стильных вещей. Да и в гардеробе у каждого есть какие-то строгие черные вещи, которые мы надеваем, чтобы подчеркнуть свой статус.

Фиолетовый

Таинственный фиолетовый цвет считается символом независимости и самовыражения. Нередко его предпочитают феминистки, ведущие активный образ жизни и отстаивающие свои права.

Синий и голубой

Синий и голубой цвета, в зависимости от оттенка, могут вызывать множество ассоциаций и по-разному влиять на психику людей. Более нежные и приглушенные оттенки ассоциируются с гармонией, доверием, безмятежностью и релаксом.





Яркие оттенки синего и голубого могут возбуждающе действовать на психику, склонять к импульсивным поступкам.

Зеленый

Самый естественный цвет, символизирующий природу, молодость, свежесть, здоровье. Действует расслабляюще и успокаивающе. Но его могут ассоциировать также с ядом, гневом, коварством и злобой. Недаром говорят: «позеленел от злости».

Красный

Цвет страсти, сексуальности и агрессии. Может вызывать двоякие эмоции. Кто-то склонен ассоциировать его с любовью и экспрессией, а кто-то с войной, кровью и смертью.

Желтый

Желтый символизирует солнце, свет, пшеницу, ассоциируется с радостью и успехом. В одежде его обычно используют состоявшиеся, успешные и доброжелательные люди, настроенные на позитив.

Белый

Белый цвет у большинства людей ассоциируется с чистотой, невинностью, легкостью и совершенством. Он действует успокаивающе на психику и считается нейтральным цветом. Хотя у некоторых людей может вызывать чувство тревоги, тоски и безысходности.