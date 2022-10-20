. Отстраненного за букву Z гимнаста Ивана Куляка не пустили на соревнования в Белоруссии
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Отстраненного за букву Z гимнаста Ивана Куляка не пустили на соревнования в Белоруссии

Отстраненного за букву Z гимнаста Ивана Куляка не пустили на соревнования в Белоруссии

Дисквалифицированного за букву Z на форме россиянина Ивана Куляка не допустили к открытому чемпионату Белоруссии по спортивной гимнастике. Об этом в интервью "Матч-ТВ" рассказала старший тренер российской национальной команды Валентина Родионенко.

По словам специалиста, организаторы турнира вынуждены были подчиниться правилам Международной федерации гимнастики несмотря на то, что Куляк был в российской заявке. Тренер заявила, что Куляк продолжит выступать на внутренних соревнованиях.


"Он дисквалифицирован Международной федерацией гимнастики. Он был в заявке — Белоруссия отказалась его принять, они же тоже подчинены. Это здесь, в России, мы можем принять свое решение — они там не могут. Мы этого ожидали. Дисквалификация заканчивается в мае. На наших соревнованиях он будет выступать, а на международных — нет. Ни одна федерация не будет подставляться", — рассказала Родионенко.

Весной дисциплинарный комитет Международной федерации гимнастики на год отстранил российского гимнаста Ивана Куляка от соревнований за Z-символику. Во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе он продемонстрировал букву Z на спортивной форме. Позже Куляк заявил, будто бы это был его посыл "за мир" и он никого не хотел провоцировать. Спортсмен заявил, что просто отвечал на поведение украинских коллег, которые, по его словам, выкрикивали политические лозунги.

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По материалам: uposters.ru

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