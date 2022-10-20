. Озвучена версия о смерти жертвы ДТП с Большовой от полученных до аварии травм
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Озвучена версия о смерти жертвы ДТП с Большовой от полученных до аварии травм

Озвучена версия о смерти жертвы ДТП с Большовой от полученных до аварии травмСледователи проверят версию о смерти жертвы ДТП с Большовой от избиения сожителем

Правоохранители проверяют версию, что жертва смертельного ДТП с участием актрисы Анны Большовой могла скончаться от травм, полученных еще до аварии. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Версию о смертельных травмах озвучили местные жители. Они рассказали следователям, что до автокатастрофы 31-летнюю Олесю Борисенко избил сожитель, после чего оставил ее одну на дороге в деревне Грачевка. Предполагается, что Большова могла наехать на руку уже мертвой женщины, не заметив ее лежащей на земле.

О деталях происшествия станет известно после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Ранее стало известно, что Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области. После случившегося актриса вызвала на место происшествия скорую помощь и полицию. Пострадавшая скончалась до приезда врачей. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Уточняется, что Большова совершала поворот налево, когда Борисенко переходила дорогу на неосвещенном участке дороги. В организме жертвы обнаружили алкоголь. Директор «Ленкома» предположил, что погибшая женщина «сама бросилась» под машину Большовой.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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