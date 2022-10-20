. Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде

Актер Павел Прилучный получил серьезные травмы во время драки в клубе Калининграда. В среду, 19 октября, Павел Прилучный впервые появился на судебном процессе в Калининграде, который тянется уже девятый месяц. Актер, напомним, обвинил директора калининградского клуба «Завод» Владимира Семенова в избиении. Сам инцидент произошел еще 22 ноября 2020-го. В ноябре 2020 года Павел Прилучный подрался в ночном клубе Калининграда с местным предпринимателем Владимиром Семеновым. Разбирательства по скандальному делу идут до сих пор. Актер неохотно комментировал инцидент, но недавно рассказал, как все случилось. Инцидент произошел ночью 21 ноября 2020 года. Павел Прилучный прилетел в Калининград для съемок новой части «Мажора». После съемок он отправился в клуб отдохнуть. Там у него и произошел конфликт с бизнесменом и владельцем заведения Владимиром Семеновым. Между мужчинами завязалась потасовка. СМИ писали, что кинозвезда был пьян, но Прилучный решительно опроверг эту информацию.Артист также выступил в суде и сказал, что факт потасовки для него неожиданность. По его словам, никаких конфликтов с Семеновым ранее не было. И почему тот напал, никто понять не может. «Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что?», — вопрошает Павел. Звезда «Мажора» не думал ни о каком нападении. Более того, он даже не успел приготовиться к драке, так как на него прыгнули сзади и нанесли не менее 10 ударов. «Первый удар был со спины — в затылок. Я упал, дальше уже было нанесено порядка 10 ударов в лицо. После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — сказал в суде Прилучный, отметив, что перенес ряд операций, сообщает «СтарХит». Отметим, что Семенову грозит наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Если суд докажет его вину, то Владимир угодит за решетку на срок до восьми лет. Ранее защита подсудимого частично согласилась с его виной — Семенов утверждает, что нанес Прилучному лишь один удар, поэтому серьезных травм у актера быть не может.