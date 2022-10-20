. Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде

Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде

Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде
Актер Павел Прилучный получил серьезные травмы во время драки в клубе Калининграда. В среду, 19 октября, Павел Прилучный впервые появился на судебном процессе в Калининграде, который тянется уже девятый месяц. Актер, напомним, обвинил директора калининградского клуба «Завод» Владимира Семенова в избиении. Сам инцидент произошел еще 22 ноября 2020-го. В ноябре 2020 года Павел Прилучный подрался в ночном клубе Калининграда с местным предпринимателем Владимиром Семеновым. Разбирательства по скандальному делу идут до сих пор. Актер неохотно комментировал инцидент, но недавно рассказал, как все случилось. Инцидент произошел ночью 21 ноября 2020 года. Павел Прилучный прилетел в Калининград для съемок новой части «Мажора». После съемок он отправился в клуб отдохнуть. Там у него и произошел конфликт с бизнесменом и владельцем заведения Владимиром Семеновым. Между мужчинами завязалась потасовка. СМИ писали, что кинозвезда был пьян, но Прилучный решительно опроверг эту информацию.
Артист также выступил в суде и сказал, что факт потасовки для него неожиданность. По его словам, никаких конфликтов с Семеновым ранее не было. И почему тот напал, никто понять не может. «Человек абсолютно спокойно себя вел. Для меня это и было самое интересное — за что?», — вопрошает Павел. Звезда «Мажора» не думал ни о каком нападении. Более того, он даже не успел приготовиться к драке, так как на него прыгнули сзади и нанесли не менее 10 ударов. «Первый удар был со спины — в затылок. Я упал, дальше уже было нанесено порядка 10 ударов в лицо. После чего мне были нанесены швы, у меня гематома, которая до сих пор не рассосалась, четыре перелома черепа», — сказал в суде Прилучный, отметив, что перенес ряд операций, сообщает «СтарХит». Отметим, что Семенову грозит наказание по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека» (ч. 1 ст. 111 УК РФ). Если суд докажет его вину, то Владимир угодит за решетку на срок до восьми лет. Ранее защита подсудимого частично согласилась с его виной — Семенов утверждает, что нанес Прилучному лишь один удар, поэтому серьезных травм у актера быть не может.
# Шоу-бизнес Прилучный Павел
По материалам: z-aya

Последние новости

Вышло октябрьское обновление Xbox со множеством новых функций
Вышло октябрьское обновление Xbox со множеством новых функций
Блогер КраСава: «Морально выгорел от того, что пришлось уезжать изменником Родины, предателем»
Блогер КраСава: «Морально выгорел от того, что пришлось уезжать
Отстраненного за букву Z гимнаста Ивана Куляка не пустили на соревнования в Белоруссии
Отстраненного за букву Z гимнаста Ивана Куляка не пустили на
Кадыров встретился с украинскими военнопленными
Кадыров встретился с украинскими военнопленными
Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде
Павел Прилучный впервые выступил в суде по поводу драки в Калининграде
Моргенштерн* матом объяснил, кто виноват в его бедах
Моргенштерн* матом объяснил, кто виноват в его бедах
Лариса Андерсен рассказала, что наступило время любви
Лариса Андерсен рассказала, что наступило время любви
Дочка Анны Седоковой рассказала о своей первой зарплате в ресторане
Дочка Анны Седоковой рассказала о своей первой зарплате в ресторане
Сын Бари Алибасова не желает платить по многомиллионным долгам
Сын Бари Алибасова не желает платить по многомиллионным долгам
Подборка забавных твитов (18 фото)
Подборка забавных твитов (18 фото)
Уже известно о 4 играх, которые добавят в Game Pass в ноябре + бонус для Game Pass Ultimate
Уже известно о 4 играх, которые добавят в Game Pass в ноябре + бонус
США обвинили в разрушении мировой экономики
США обвинили в разрушении мировой экономики

Топ на сегодня

Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях» вокруг Европы
Боррель отказался считать расизмом свое высказывание о «джунглях»
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Глава МАГАТЭ поразился знаниям Путина о Запорожской АЭС
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Стало известно о желании Cisco вернуться в Россию
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
Юрист назвала нарушения при подготовке дачи к зиме
В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из Донбасса
В ЛНР заявили о намеренном решении Ющенко вывести военные части из

Еще по теме

Павел Прилучный выступил в суде по делу об избиении в ночном клубе
Павел Прилучный подал многомиллионный иск на человека, который его избил
Павел Прилучный едва не погиб за рулем
Павел Прилучный заявил, что новая жена за него порвет любого