. Первая западная фармкомпания уйдет из России

Вадим Карасев

«Ведомости»: финская Orion Pharma планирует первой из западных фармкомпаний уйти из России

Финская Orion Pharma (OP) начала ликвидацию российского офиса — его планируют закрыть до конца года. Ее уход из России после 15 лет работы может стать первым прецедентом сворачивания бизнес-операций в РФ западной фармкомпанией. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с планами компании.

Как рассказал собеседник издания, в настоящее время идут увольнения сотрудников местного подразделения. Эту информацию подтвердил источник, близкий к топ-менеджменту OP. При этом газета отмечает, что на крупнейших рекрутинговых сервисах нет ни одной открытой вакансии со стороны финской компании.

Ранее Центр по математическому моделированию в разработке лекарств Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова спрогнозировал, что приостановка глобальными фармкомпаниями клинических исследований в России лишит россиян сотен препаратов нового поколения. Под угрозой оказался выход на рынок более 300 лекарств в ближайшее десятилетие, в том числе против болезней, считающихся сейчас неизлечимыми.