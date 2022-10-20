. Посол России заявил о вступлении Запада на «минное поле»

Вадим Карасев

Посол России Любинский: Запад перешел все «красные линии» и вступает на минное поле

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что Запад перешел все мыслимые «красные линии» вокруг ситуации на Украине и в буквальном смысле вступает на минное поле. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Так дипломат прокомментировал интервью австрийского специалиста по минному делу Хорста Унтерридера с Der Standart. Он рассуждал о применении наземных мин на Украине. Российское посольство предложило разместить ответный материал по данной теме, однако газета отказала дипломатам.

Посол заявил, что в информационной войне против России «уже давно все средства хороши». Он выразил надежду, что объективные факты найдут «своего заинтересованного читателя».

По его словам, Запад выступает как минимум активным соучастником в «крупномасштабном «минном загрязнении». «Страны Евросоюза, делающие вид, что выступают за соблюдение международного гуманитарного права, и ссылающиеся на Оттавскую и Ословскую конвенции, на деле с 2014 года поставляют мины на Украину, тем самым подрывая международные усилия в области гуманитарного разминирования, которые они, к слову, сами и финансируют», — заявил он.

Любинский также отметил, что ВСУ используют против мирных жителей противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток», запрещенные Оттавской конвенцией.

Ранее американский миллиардер и инвестор Билл Экман рассказал о своих предложениях по урегулированию конфликта на Украине. Так, он призвал Киев отказаться от НАТО и оставить Крым России. В частности, Экман согласился с мнением предпринимателя и инвестора Дэвида Сакса, который заявил, что Украина не должна становиться частью альянса. По словам самого Экмана, Украина доказала, что «может защитить себя без членства в НАТО».

