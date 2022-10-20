. Повышение жизненной энергии в домашних условиях

Вадим Карасев

Снижение активности негативно влияет не только на работоспособность, но и на все сферы жизни. Повысить собственную энергетику можно и дома, если задастся целью и понять, что без приложения усилий не будет новых побед.

Чаще всего нежеланием действовать становится синдром хронической усталости. Он лишает жизненных сил и не дает двигаться вперед. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют 4 простых способа, которые помогут преодолеть временный кризис и приняться за работу с новыми силами, восполнив запас собственной энергии своими силами.

1. Правильное питание поможет организму взбодриться и получать все необходимые микроэлементы. При первых симптомах апатии или усталости стоит пересмотреть рацион и исключить пищу, которая «крадет жизненную энергию». Исключить стоит полуфабрикаты, чипсы, жирную пищу. Заменить ее стоит рыбой, орехами, овощами и отварным мясом. Ограничить стоит и сладости, которые ведут к набору веса и повышают риск развития сахарного диабета. Дробное питание 5-6 раз в день небольшими порциями и с употреблением достаточного количества воды нормализует обмен веществ и придаст энергии для активного образа жизни.

2. Физическая активность также необходима для восстановления энергии. Казалось бы, движение съедает силы, однако благодаря этому повышается тонус организма и физических сил становится больше. Повышается и эмоциональный уровень благодаря снижению стресса. Специалисты отмечают, что ставить рекордов не нужно: для начала достаточно будет прогуляться в сквере или парке, выполнять ежедневную гимнастику и поддерживать активность, не позволяя себе уйти в апатию.

3. Немаловажное значение играет и отдых. Для того, чтобы запасы энергии восстанавливались и увеличивались, важен качественный сон. Режим дня и сон в положенные часы помогут быстро приходить в норму и выполнять запланированные дела в срок. Если уснуть мешает бессонница, то использовать можно подушки с травами. Их действие имеет накопительный эффект и мягко воздействует на сознание, успокаивая и помогая качественно отдохнуть без ночных пробуждений.

4. Сохранить жизненную силу и не погрузиться в стрессовую ситуацию поможет снижение нагрузки. Многозадачность в период хронической усталости навредит, поэтому план действий стоит пересмотреть. Выполнить дела будет проще, если ставить себе по одной задаче за раз и обязательно хвалить себя за исполнение очередной работы. Такой план действий сэкономит силы и придаст уверенности, а также вернет стабильность.