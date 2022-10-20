. Представили Silent Hill 2 Remake — игра будет временным эксклюзивом Playstation
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Представили Silent Hill 2 Remake — игра будет временным эксклюзивом Playstation

Представили Silent Hill 2 Remake — игра будет временным эксклюзивом Playstation


Команда Konami представила Silent Hill 2 Remake — игру, которая разрабатывается студией Bloober Team (известна по The Medium и ряду других хорроров). Новый проект был анонсирован для Playstation 5 и PC — игра выйдет в Steam. Официального подтверждения планов выпустить Silent Hill 2 Remake на Xbox пока нет.

Тем не менее, соглашение на эксклюзивность Silent Hill 2 Remake для Playstation 5 является временным. В официальном трейлере на канале Playstation говорится, что игра не выйдет на других платформах в течение 12 месяцев с момента релиза. При этом, на данный момент у Silent Hill 2 Remake нет даты релиза.


Ниже можно посмотреть первый трейлер Silent Hill 2 Remake.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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