. Представители каких знаков зодиака чаще других страдают от бессонницы

Далеко не всем удается сразу уснуть, и этому есть много причин. Но среди всего зодиакального круга выделяют пять знаков зодиака, которые больше других страдают от бессонницы. Если они не решат эту проблему, то могут столкнуться с серьезными недугами.

Кто больше всех страдает от бессонницы

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы не любят никаких ограничений ни в плане мыслей, ни в плане действий. Поэтому если им кто-то что-то начнет навязывать, они не будут это соблюдать из принципа. Им нужно самим к этому прийти, но когда это произойдет, неизвестно. Нередко им приходится работать по ночам, из-за чего они засыпают лишь под утро. Помимо этого, очень много их времени отнимает обдумывание полученной за день информации. Чтобы исправить это и спать по ночам, Близнецам необходимо заняться самодисциплиной.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Энергичные и активные Овны очень часто сталкиваются с бессонницей. Они могут очень долго думать о чем-то, ворочаться с боку на бок, чтобы подобрать удобную позу, часто просыпаться и потом еще долго находиться в состоянии полусна. По ночам они могут думать обо всем, но больше всего о том, что может заставить их сердце замирать в предвкушении какого-то грандиозного события. Все это приводит к тому, что они не могут уснуть. Чтобы избавиться от бессонницы, Овнам нужно перестать просматривать соцсети перед отходом ко сну и избавляться от навязчивых мыслей. В этом им могут помочь расслабляющие дыхательные техники и медитация.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки вечно о чем-то мечтают, даже в ночное время им не до сна. Справившись со всеми дневными обязанностями, Раки погружаются в ночные мечтания и переживания. Они могут полностью отдать себя эмоциям и сочинить много интересных историй, которые в итоге сыграют с ними злую шутку. Из-за постоянных мечтаний представители знака не могут спать по ночам. Справиться с этой проблемой поможет «ночной лимит». Нужно установить время, когда следует ложиться спать, и не смотреть в гаджеты.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девы всегда заняты каким-то делом, а когда у них есть время, то начинают составлять планы на будущее. Много времени у них отнимают мысли о работе, семье, что весьма похвально, только не полезно для здоровья. Все эти мысли не дают покоя Девам по ночам, из-за чего они страдают от бессонницы. Им необходимо научиться расслабляться, особенно важно делать это перед отходом ко сну. Можно заняться медитацией или прослушать успокаивающую музыку.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Бессонница для Скорпионов является частым явлением, а всему виной привычка проводить самоанализ. После бессонной ночи они засыпают в течение дня, когда нужно проявлять активность. Если не изменить эту ситуацию, то можно столкнуться с серьезными проблемами. Медитация и йога помогут им расслабиться и немного отвлечься от своих мыслей. Кроме того, они могут заниматься ароматерапией, она тоже поможет расслабиться.