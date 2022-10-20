. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку спустя 45 дней после назначения

Вадим Карасев

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

На посту она провела 44 дня, в СМИ ее уже прозвали "самым недолговечным премьер-министром" Великобритании. В должность Трасс вступила в сентябре этого года, сменив на посту Бориса Джонсона, который был вынужден подать в отставку после череды скандалов.

За последние пять недель Лиз Трасс потеряла поддержку парламентской фракции и электората, а ее рейтинг упал до 15%, что ниже, чем был у любого из современных премьер-министров Великобритании.

Поводом для этого стали ее попытки провести реформы в области налогообложения, которые привели к резкому падению фондового рынка, курса фунта стерлингов и доверия к правительству.

Ситуацию усугубило недовольство среди наиболее влиятельных представителей парламентской фракции, которые открыто выступили против Трасс. Также на этой неделе она отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга, а позже в отставку также подала министр внутренних дел Суэлла Брейверман.

Трасс останется на посту премьер-министра до выборов преемника, которые будут проведены в течение недели. Наиболее вероятным преемником Трасс на посту называют бывшего министра финансов Риши Сунака: он проиграл ей выборы лидера партии летом этого года.

Ксения Смирнова