. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку спустя 45 дней после назначения
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку спустя 45 дней после назначения

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку спустя 45 дней после назначения

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подала в отставку. Об этом сообщает The Guardian.

На посту она провела 44 дня, в СМИ ее уже прозвали "самым недолговечным премьер-министром" Великобритании. В должность Трасс вступила в сентябре этого года, сменив на посту Бориса Джонсона, который был вынужден подать в отставку после череды скандалов.

За последние пять недель Лиз Трасс потеряла поддержку парламентской фракции и электората, а ее рейтинг упал до 15%, что ниже, чем был у любого из современных премьер-министров Великобритании.

Поводом для этого стали ее попытки провести реформы в области налогообложения, которые привели к резкому падению фондового рынка, курса фунта стерлингов и доверия к правительству.

Ситуацию усугубило недовольство среди наиболее влиятельных представителей парламентской фракции, которые открыто выступили против Трасс. Также на этой неделе она отправила в отставку министра финансов Квази Квартенга, а позже в отставку также подала министр внутренних дел Суэлла Брейверман.

Трасс останется на посту премьер-министра до выборов преемника, которые будут проведены в течение недели. Наиболее вероятным преемником Трасс на посту называют бывшего министра финансов Риши Сунака: он проиграл ей выборы лидера партии летом этого года.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Прокуратуру призвали проверить школьные учения со стрельбой в Геленджике
Прокуратуру призвали проверить школьные учения со стрельбой в
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс
Ольга Бузова с матом набросилась на съемочную группу
Ольга Бузова с матом набросилась на съемочную группу
Сафронов рассказал, кем заменить Софию Ротару
Сафронов рассказал, кем заменить Софию Ротару
Анна Большова уверяет, что женщина сама бросилась под колеса
Анна Большова уверяет, что женщина сама бросилась под колеса
Алла Пугачева еще неплохо зарабатывает в России
Алла Пугачева еще неплохо зарабатывает в России
Владимир Путин решил ликвидировать Ростуризм
Владимир Путин решил ликвидировать Ростуризм
Трасс объявила об отставке спустя всего 6,5 недель после вступления на пост премьера Британии
Трасс объявила об отставке спустя всего 6,5 недель после вступления
Покойного режиссера «Охотников за привидениями» обвинили в харассменте
Покойного режиссера «Охотников за привидениями» обвинили в харассменте
В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной фармкомпании
В России отреагировали на сообщения о первом уходе западной
Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S — сравнение версий и оценки журналистов
Gotham Knights имеет технические проблемы на Xbox Series X | S —
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных бизнесменов
Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Топ на сегодня

Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная встряска: прогноз от Александра Зараева на ноябрь 2022 года
Тельцов ждут сложности в отношениях, а Львов — эмоциональная
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим

Еще по теме

Второй за неделю министр покинул правительство Трасс
В Великобритании предсказали отставку Трасс через пару недель
Политологи предсказали следующего премьера Великобритании
Захарова рассказала о памятных событиях премьерства Трасс