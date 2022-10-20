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Прокуратуру призвали проверить школьные учения со стрельбой в Геленджике

Прокуратуру призвали проверить школьные учения со стрельбой в ГеленджикеДепутат Смолин: школьные учения со стрельбой в Геленджике должна проверить прокуратура

Люди в масках открыли стрельбу из охолощенного оружия в школе №1 Геленджика в рамках учений, организованных Росгвардией и местной антитеррористической комиссией. Зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в разговоре с «Лентой.ру» заявил о необходимости прокурорской проверки по данному факту.

«С моей точки зрения, никакие учения не должны травмировать детскую психику. Травмировали ли детскую психику в данному случае или только родительскую, неизвестно. Я считаю, что прокуратуре необходимо проверить законность всех этих действий», — высказался депутат.

Тренировочные занятия прошли в школе 19 октября. Люди в масках прорвались в классы, стреляли в потолок и угрожали оружием детям и учителям. При этом школу предупредили об «эвакуации» за полчаса до начала учений, не предоставив никакой другой дополнительной информации.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Ильнара Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии №175. Он открыл стрельбу по учителям и ученикам 11 мая 2021 года, а также привел в действие самодельное взрывное устройство (СВУ). Тогда погибли девять человек, среди них семеро несовершеннолетних, 139 человек пострадало.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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