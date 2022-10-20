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Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России

Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в РоссииШтрафы по закону о запрете пропаганды педофилии составят до 10 миллионов рублей

Штрафы по внесенному в Госдуму законопроекту о пропаганде педофилии могут составить до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Как стало известно, за пропаганду педофилии и оправдывающей ее информации граждан предлагается наказывать штрафами от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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