Раскрыто наказание за пропаганду педофилии в России
Сегодня, 18:35 Вадим Карасев
Штрафы по закону о запрете пропаганды педофилии составят до 10 миллионов рублей
Штрафы по внесенному в Госдуму законопроекту о пропаганде педофилии могут составить до 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.
Как стало известно, за пропаганду педофилии и оправдывающей ее информации граждан предлагается наказывать штрафами от 200 тысяч до 400 тысяч рублей, должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей, юрлиц — от одного до четырех миллионов рублей.
По материалам: lenta.ru