. Ряду американских штатов предсказали дефицит газа зимой

Вадим Карасев

Регулятор FERC заявил, что северо-восточные штаты США столкнутся с нехваткой газа зимой

Американская Федеральная комиссия по энергетическому регулированию (FERC) предсказала ряду штатов США дефицит газа грядущей зимой. Речь идет о северо-восточной части страны, заявил глава регулятора Рич Глик, передает РИА Новости.

Он отметил, что все регионы имеют достаточное количество ресурсов для нормальной зимы, однако некоторые из них рискуют столкнуться с экстремальными погодными условиями.

«В Новой Англии генерирующие мощности являются достаточными, но нехватка топлива продолжит представлять сложность для региона зимой», — указал Глик.

К Новой Англии относятся штаты Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Вермонт. Регулятор предсказал особенно высокий рост цен в них, в том числе из-за зависимости от поставок сжиженного природного газа.

В сентябре добыча природного газа в США достигла рекордных 2,8 миллиарда кубометров в сутки. Американские компании начали добывать максимальное количество газа на фоне возросшего спроса в первую очередь в Европе.

