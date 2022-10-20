. Россиянам дали советы по защите соцсетей от взлома

Вадим Карасев

IT-эксперт Янбулатов посоветовал не привязывать банковские карты к аккаунтам в соцсетях

Россиянам посоветовали не привязывать банковские карты к аккаунтам в социальных сетях, чтобы защитить их от взлома. О том, как обезопасить личные страницы от злоумышленников, «Ленте.ру» рассказал аналитик по информационной безопасности «Лиги Цифровой Экономики» Артур Янбулатов.

По словам специалиста, пользователям следует создавать сложный и уникальный пароль, который не применялся в других соцсетях, банковских приложениях и прочих сервисах. «Можно сгенерировать пароль из букв, цифр и специальных символов без очевидной последовательности и вводить разные регистры. Например, "Ynd6р:8д+98nК?lahw23_"», — отметил IT-эксперт.

Поскольку запомнить такие комбинации сложно, лучше пользоваться менеджером паролей, указал аналитик. При этом он подчеркнул, что пароли нужно регулярно менять.

«Оплачивать покупки в соцсетях следует с помощью электронных кошельков, СБП или других способов, позволяющих не привязывать банковскую карту к профилю социальной сети. Аккаунты с привязанными картами часто взламывают», — предупредил специалист.

Дополнительную защиту позволит обеспечить двухфакторная аутентификация, утверждает аналитик. Также он посоветовал не привязывать аккаунт в соцсетях к сомнительным сайтам или сервисам, всегда завершать сеансы на устройствах, которые более не используются и регулярно проверять последнюю активность на странице для отслеживания несанкционированного подключения.

Эксперт рекомендовал пользователям как можно быстрее обновлять мобильные приложения. «Новые обновления часто устраняют слабые места в ПО. Не менее важно устанавливать актуальные версии браузеров и операционных систем — это уменьшит вероятность утечки информации», — добавил он.

Кроме того, Янбулатов напомнил о базовых правилах цифровой грамотности: не подключаться к Wi-FI в общественных местах, не пользоваться бесплатными VPN-сервисами, а также не разглашать и не публиковать в соцсетях личные данные. В заключение эксперт призвал не обмениваться важными документами, данными банковских карт и другой конфиденциальной информацией в переписках.