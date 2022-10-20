. Рост продаж Xbox Series X | S составил более 100% в Британии за последний месяц

Вадим Карасев





Поколение Xbox Series X | S продается гораздо лучше поколения Xbox One, при этом на всех рынках. Microsoft не сообщает официальную информацию о количестве проданных консолей, но отдельные издания отслеживают свои регионы, и портал GamesIndustry.biz следит за продажами приставок в Британии, основываясь на данных GfK и GSD.

Согласно опубликованной информации, в сентябре приставки Xbox Series X | S показали 104% рост продаж, в сравнении с августом. Продажи консолей Playstation 5 увеличились на 9%, а продажи Nintendo Switch на 44%. При этом, несмотря на сильный рост продаж консолей Xbox Series X | S, в количестве штук они все еще отстают от Playstation 5, но обгоняют Nintendo Switch. Общие продажи игровых консолей на территории Британии в сентябре выросли на 41% — было продано 176 тысяч приставок.

Что касается самой популярной игры сентября в Британии — ею стала FIFA 23.