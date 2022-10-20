. Сафронов рассказал, кем заменить Софию Ротару

Певица София Ротару скорее всего никогда не появится в России. В нашей стране много талантливых певцов. Украинская певица София Ротару вряд ли в ближайшее время появится в России. Артистка дала понять, что не поддерживает нашу страну в сложный мировой период.Несмотря на это, певица много лет выступала в России. Главным образом, она всегда принимала участие в ежегодном отчетном концерте «Песня года», который потом показывали по телевизору в Новый год. Но теперь мероприятие будет проходить без нее. Художник Никас Сафронов считает, что в этом нет ничего плохого. Ротару можно спокойно заменить другими талантливыми певцами. Например, Шаманом. «У Софии Ротару не было новых композиций, о которых знал бы хоть кто-то из моих знакомых. Поэтому решение не приглашать ее в Москву — абсолютно верное», — заявил Сафронов, которого цитирует Prozvezd.