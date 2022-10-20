. Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой

Вадим Карасев

Далеко не все обратили внимание на тот факт, что на Дом-2 намного успешнее и стремительнее остальных девушек заводит себе отношения Наталья Курдюкова — мать Клавдии Безверховой. И это при том, что изначально на проект она пришла к дочери, чтобы помочь ей с Робертом, однако о своей личной жизни она тоже не забывает.За всё время, проведенное на проекте у Натальи был уже не один партнер, однако лучшим мужчиной в своей жизни Безверхова-старшая считает Тиграна Салибекова. Он превзошёл Владимира Вострецова и Сергея Пустынникова, который показал себя во всей красе.Более того, женщина публично высмеяла Сергея и рассказала Барзикову, как она превратила Пустынникова в «водолаза». В итоге Иван и в видео опубликовал данную историю, когда делится с подписчиками реалиями нового формата Дома 2.Видимо, Тигран, которому Безверхова-старшая понравилась как человек, в ближайшее время получит порцию славы. Не просто так же женщина начала за ним ухаживать, подкармливая в свободное время?