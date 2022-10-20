. Сестра Федора Бондарчука рассказала о таинственной болезни брата
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Сестра Федора Бондарчука рассказала о таинственной болезни брата

Сестра Федора Бондарчука рассказала о таинственной болезни брата
Болезнь режиссера и актера Федора Бондарчука передается по наследству.   Единокровная сестра Федора Бондарчука появилась в студии ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», где рассказала о своей жизни, отношениях с отцом и братом, а также сделала неожиданное заявление о некой тайной болезни, которая может грозить ее близкому родственнику. Как известно, Наталья является дочерью Сергея Бондарчука и Инны Макаровой, которую мэтр оставил ради Ирины Скобцевой. В этом браке у режиссера родилось еще двое детей – Алена (она скончалась в 2009 году от рака груди) и Федор, однако в детстве его старшая наследница не общалась с братом и сестрой из-за недовольства матери. Теперь Наталья старается поддерживать более тесный контакт с родственниками, и ее беспокойство о самочувствии Федора вполне понятно.
В беседе с Кудрявцевой дочь именитого режиссера рассказала, что опасается за здоровье брата, потому что он, по ее мнению, имеет дурную наследственность, но никаких конкретных диагнозов не называла. «Это определенная болезнь. Болезнь королей, поэтов…»,— уклончиво отметила Наталья. Разумеется, в Сети тут же стали строить предположения относительно недугов, передающихся по наследству в семье Бондарчука. Нашлись те, кто вспомнил слова Инны Макаровой, которая делала похожее заявление. Она вплоть до смерти таила обиду на Скобцеву и ее родных. Актриса утверждала, что соперница намеренно обольстила ее супруга, а родители ей в этом поспособствовали. Более того, якобы дедушка Федора Бондарчука не отличался приличным поведением и имел склонность к выпивке, что могло сказаться на внуке.
# Шоу-бизнес Бондарчук Федор
По материалам: z-aya

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