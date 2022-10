. Сразу 5 игр сегодня присоединяются к подписке Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня, 20 октября, пополняется сразу 5 новыми играми. К сервису присоединяются следующие проекты:

Amnesia: Collection (Xbox, PC) — включает в себя 2 игры серии: Amnesia: The Dark Descent и Amnesia: A Machine for Pigs, плюс дополнение Amnesia: Justine.Amnesia: Rebirth (Xbox, PC).Phantom Abyss (Xbox Series X | S, PC), в рамках Game Preview.SOMA (Xbox, PC).Обратите внимание: Все игры будут добавлены в подписку в течение дня.

Amnesia Collection — это сборник игр серии Amnesia, включающий в себя Amnesia: The Dark Descent, дополнение Amnesia: Justine и Amnesia: A Machine for Pigs.

Эта игра находится в разработке. Она может измениться со временем и может быть не выпущена как конечный продукт. При покупке учитывайте, что…

Погрузитесь в мир SOMA и взгляните в лицо ужасам, таящимся в глубинах океана. Изучайте записи на заблокированных терминалах и читайте секрет…

