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США обвинили в разрушении мировой экономики

США обвинили в разрушении мировой экономикиПрезидент Колумбии Петро заявил, что США разрушают мировую экономику, защищая собственную

Президент Колумбии Густаво Петро в ходе выступления в муниципалитете Ураба в Антиокии обвинил власти США в том, что они без оглядки на другие страны разрушают мировую экономику, чтобы защитить собственную. Об этом сообщает Vanguardia.

«Грядет несомненный экономический кризис​​​. Соединенные Штаты фактически разрушают все экономики в мире», — заявил Петро.

Экономика Европы рушится после того, как на континенте «русские, украинцы, европейцы развязали войну за газ и энергию», отметил колумбийский лидер. По его словам, в кризисе Германия, Великобритания, Испания и Франция.

Президент отметил, что «экономика латиноамериканских народов опустошается, Латинская Америка разворовывается, падают все наши валюты, не только колумбийское песо».

Ранее экономический советник Белого дома Сесилия Роуз заявила, что экономика США, раскаленная из-за десятилетий рекордной инфляции начинает «остывать», а принятые американской администрацией меры борьбы с ростом цен показывают свою эффективность.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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