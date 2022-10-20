. Стал известен минимальный прожиточный минимум на 2023 год
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Стал известен минимальный прожиточный минимум на 2023 год

Стал известен минимальный прожиточный минимум на 2023 год
Какой прожиточный минимум будет в 2023 году ? Размер прожиточного минимума в России будет увеличиваться в течение последующих лет. Уже есть прогноз конкретных сумм вплоть до 2024 года. Их озвучил заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. По словам замминистра, в 2024 года прожиточный минимум для граждан России достигнет 15 049 рублей. Это пока предварительный прогноз, который был дан на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. В следующем году этот показатель также увеличится относительно сегодня, индексацию планируется проводить каждый год. «На 2023 год прожиточный минимум на душу населения составит 14 375 рублей, рост с учетом проведенного с 1 июня повышения — 13,6%. <...>. На 2024 год прожиточный минимум, предварительно, составит 15 049 рублей», — приводит слова Пудова ТАСС. С 1 июля 2022 года размер прожиточного минимума достиг 13 919 рублей, повышение составило 10%, по сравнению с началом года. От этой суммы зависит величина некоторых социальных пособий. В их числе выплаты семьям с детьми, размеры социальных контрактов, федеральные и региональные доплаты к пенсиям. Также от прожиточного минимума зависит, будет или нет человек или семья, получать помощь от государства. Если доходы ниже того самого минимума, то помощь гарантируется.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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