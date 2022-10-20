. Сын Бари Алибасова не желает платить по многомиллионным долгам

Сын продюсера Бари Алибасова тонет в долгах. Бари-младший рассказал, из-за чего стал должником. Недавно в Сети появились слухи о том, что сын Бари Алибасова, Бари-младший, закрывает свою вебкам-студию. Поговаривали, что бизнес стал приносить убытки. Звездный наследник опроверг сплетни. Он признался, что действительно имеет крупный долг, однако заверил, что эта проблема связана с другим проектом.Оказалось, в свое время Бари взял недвижимость в ипотеку для бизнеса. Сумма покупки составила 15 миллионов рублей. Алибасов выплатил около семи миллионов, после чего прекратил вносить платежи, так как проект рухнул. «За последний месяц я не заплатил. Долг сейчас увеличится, потому что я не люблю платить за неработающий бизнес», — заявил Алибасов Telegram-каналу «Звездач».