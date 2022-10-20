. Сын Олега Газманова не успел жениться

Сын певца Олега Газманова, Родион признался, что собирался жениться. Сын артиста остается одним из главных холостяков российского шоу-бизнеса. У Родиона было несколько ярких романов. Считалось, что певец не захотел взять в жены ни одну из своих возлюбленных. Однако сегодня он признался, что нашел свою единственную, с которой был готов связать себя узами брака. Газманов-младший однажды едва не сделал предложение руки и сердца. После многолетнего романа участник шоу «Две звезды. Отцы и дети» тайно выбирал кольцо для возлюбленной. «Кольцо я покупал один раз в жизни. Это было относительно недавно. Это были длительные отношения, почти пять лет. В какой-то момент я купил кольцо. Зато теперь я умею, пока девушка спит, штангенциркулем измерять диаметр кольца», — признался Газманов-младший.Автор саундтрека к сериалу «Удаленка» отметил, что до помолвки так и не дошло. После того, как Родион купил ювелирное украшение, отношения стали портиться. По словам артиста, они с избранницей перестали понимать друг друга. «Я не успел сделать предложение. Через некоторое время мы поняли, что эти отношения не работают. Два человека в какой-то момент перестали друг друга понимать. Я думаю, когда ты любишь человека, ты хочешь его понимать и ты хочешь, чтобы он тебя понимал. Когда любовь прошла, остаются оправдания, почему это не сработало», — рассказал Родион. Газманов смог сохранить дружеские отношения с другой бывшей избранницей. Этой девушке артист посвятил песню «Парами». Исполнитель не скрывает, что нашел общий язык даже с супругом экс-возлюбленной. «С мужем мы знакомы и, кстати, в хороших отношениях. Мы реально дружим», - отметил певец в YouTube-шоу «Алена, блин!».