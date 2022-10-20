. Трасс объявила об отставке спустя всего 6,5 недель после вступления на пост премьера Британии
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Трасс объявила об отставке спустя всего 6,5 недель после вступления на пост премьера Британии

Трасс объявила об отставке спустя всего 6,5 недель после вступления на пост премьера Британии

Лиз Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 45 дней. Это новый рекорд по наименьшему сроку работы на этом посту.

Трасс останется в должности, пока не будет избран новый глава британского правительства. Эксперты уже сейчас высказывают предположения о том, что Трасс сменит экс-канцлер казначейства Риши Сунак.


Отметим, что предыдущий рекорд по самому короткому сроку пребывания в должности премьера Британии принадлежит Джорджу Каннигу, который пробыл на посту 119 дней. Он перестал быть премьером в связи с собственной кончиной в 1827 году.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

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