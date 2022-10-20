. Трасс объявила об отставке спустя всего 6,5 недель после вступления на пост премьера Британии

Вадим Карасев

Лиз Трасс заявила, что уходит с поста премьер-министра Великобритании, пробыв в должности всего 45 дней. Это новый рекорд по наименьшему сроку работы на этом посту.

Трасс останется в должности, пока не будет избран новый глава британского правительства. Эксперты уже сейчас высказывают предположения о том, что Трасс сменит экс-канцлер казначейства Риши Сунак.

Отметим, что предыдущий рекорд по самому короткому сроку пребывания в должности премьера Британии принадлежит Джорджу Каннигу, который пробыл на посту 119 дней. Он перестал быть премьером в связи с собственной кончиной в 1827 году.