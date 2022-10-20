. Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о переживаниях из-за нехватки денег
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Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о переживаниях из-за нехватки денег

Участник популярного шоу на ТНТ рассказал о переживаниях из-за нехватки денегУчастник «Импровизации» Позов рассказал, что сильно переживал из-за отсутствия заработка

Участник юмористической программы «Импровизация» на телеканале ТНТ Дмитрий Позов признался, что в прошлом сильно переживал из-за отсутствия заработка. Об этом он рассказал в шоу «Цитаты», выпуск которого вышел на YouTube.

Отвечая на вопрос о чувстве стыда из-за объема заработка, Позов выразил недоумение из-за предположения, что своего дохода можно стесняться. «У меня было время, когда я вообще ничего не зарабатывал. А перед кем я мог стесняться? Я просто из-за этого переживал очень сильно», — сказал герой популярного шоу. Он также добавил, что беспокоился из-за нехватки денег, так как в тот период уже жил с девушкой.

Другой участник «Импровизации» Антон Шастун, в свою очередь, отметил, что также никогда не стыдился своего дохода независимо от его величины.

Ранее Дмитрий Позов раскрыл, что у него возникали мысли об уходе из «Импровизации». По словам юмориста, это желание было обусловлено рядом причин, включая усталость и самокопание.

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По материалам: lenta.ru

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