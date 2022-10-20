. Удача ждет лишь четыре знака зодиака: кому и в чем повезет в конце октября 2022 года
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Удача ждет лишь четыре знака зодиака: кому и в чем повезет в конце октября 2022 года

Удача ждет лишь четыре знака зодиака: кому и в чем повезет в конце октября 2022 года

После 25 октября 2022 года, когда солнечное затмение откроет кармический коридор затмений, у представителей многих знаков зодиака произойдут глобальные перемены в жизни. Они не всегда будут позитивными, но четырем знакам повезет. Несмотря на пессимистические прогнозы, этот период порадует Тельцов, Дев, Скорпионов и Водолеев.

Телец


У Тельцов открываются позитивные возможности, ведущие к материальному изобилию. Но оно не упадет с неба само собой, вам придется приложить для этого максимум усилий, сосредоточить все свое внимание на активной деятельности и противостоянии трудностям, составить перспективный план своего развития и строго его придерживаться. Начало этому процессу вы сможете заложить уже в конце октября, тогда же откроются новые источники дохода. А с начала следующего года вы будете активно пожинать плоды своей позитивной деятельности. Главное — начинайте действовать и не отвлекайтесь на сомнения и размышления.

Дева


У Дев в конце октября начнутся глобальные перемены в сфере финансов. Вам откроются новые денежные потоки, некоторые новые возможности и позволят многое из того, о чем раньше вы даже не мечтали. Возможно вам повезет с инвестированием или другими сделанными ранее выгодными вложениями. Вероятны перемены и в личной жизни, свободные Девы могут встретить человека, близкого им по духу, с которым захотят связать свою жизнь. Конец октября — наиболее подходящее время для свадьбы или венчания. Однако не забывайте о своем здоровье, излишние перегрузки могут привести к существенному упадку сил.

Скорпион


Позитивная динамика развития событий у Скорпиона будет наблюдаться преимущественно в профессиональной сфере. Для вас с конца октября откроются новые возможности, которые позволят значительно больше зарабатывать, внедрять новые технологии, продвигаться вверх по карьерной лестнице. Ваш авторитет в глазах коллег и единомышленников будет постоянно расти. Все это будет происходить стремительными темпами, и Скорпиону придется не только приспосабливаться к благоприятным новым реалиям, но и постоянно учиться, совершенствовать свои знания и навыки.

Водолей


Водолея в конце месяца ждет настоящий прорыв в сфере финансов. Неожиданно свалившаяся на голову крупная сумма денег положит начало развитию долгосрочных перспектив. Это может быть крупная сумма случайно заработанных денег, выигрыш в лотерею или наследство, что не имеет принципиального значения. Главное — сейчас постараться эти средства вложить в развитие, и уже к началу следующего года получить заметные результаты. Вы сможете наконец-то рассчитаться с кредитами, отпраздновать новоселье в новом доме, помочь своим близким и позволить себе крупные покупки, о которых давно мечтали.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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