. Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой

Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой

Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны СедоковойКиев ввел санкции против уроженок Украины певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой

Киев ввел санкции против родившихся на Украине певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой, а также телеведущей Регины Тодоренко. Соответствующий указ опубликован на сайте президента страны Владимира Зеленского.

Рестрикции предполагают 15 ограничительных мер, таких как блокировка активов, запрет на вывод капитала с территории государства, приобретение земельных участков, приватизацию и аренду, аннулирование разрешений и лицензий.

Киев также принял решение лишить деятельниц культуры государственных наград Украины. Санкции введены на пять лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях против супруги и дочери главы МИД России Сергея Лаврова и жены президента Белоруссии Александра Лукашенко Галины сроком на 10 лет. В ее отношении действуют 13 ограничительных мер. Всего украинский глава ввел санкции против 2507 физических лиц и 1374 компаний.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

Последние новости

8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
8 советов, как безболезненно выйти из депрессии
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.10.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.10.2022 (15 фото)
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Медведев поздравил салат латук с победой над Лиз Трасс
Ряду американских штатов предсказали дефицит газа зимой
Ряду американских штатов предсказали дефицит газа зимой
Настоящие педанты: названы главные чистюли по знаку зодиака
Настоящие педанты: названы главные чистюли по знаку зодиака
Байден предрек осложнение выделения помощи Украине
Байден предрек осложнение выделения помощи Украине
Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны Седоковой
Украина ввела санкции против певиц Ани Лорак, Таисии Повалий и Анны
Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской сфере
Эксперт рассказал о большом потенциале цифрового права в банковской
Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов
Великобритания ввела санкции против изготовителей иранских дронов
Губернатор Подмосковья обсудил с семьями мобилизованных оказание помощи
Губернатор Подмосковья обсудил с семьями мобилизованных оказание
Народные приметы: что будет, если потерять свидетельство о браке
Народные приметы: что будет, если потерять свидетельство о браке
Американский обозреватель обвинила США в нежелании окончить конфликт на Украине
Американский обозреватель обвинила США в нежелании окончить конфликт

Топ на сегодня

Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
Красноярский губернатор отреагировал на арест своего сына в Италии
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим переехать в Россию
ЕР окажет юридическую помощь жителям Херсонской области, пожелавшим
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
От черного до белого: психология цвета в жизни человека
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Салибеков — лучший мужчина Натальи Безверховой
Первая западная фармкомпания уйдет из России
Первая западная фармкомпания уйдет из России

Еще по теме

Порошенко ввел новые санкции против России
СНБО расширил санкции против РФ принял программу развития армии до 2020
СНБО Украины ввел новые санкции против России
Киев ввел санкции против российских музеев и университетов