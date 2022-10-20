. Упаковочное оборудование для производства: как сделать выбор

Вадим Карасев

Транспортировка товаров – один из самых важных этапов работы любого предприятия. От качества перевозки зависит целостность и вид товара. Обеспечить достойный внешний вид продукции и аккуратную транспортировку может качественная упаковка. Защита продукции с помощью упаковочных материалов способствует сохранению всех характеристик. Узнать подробности об этой продукции можно здесь.

Оборудования для упаковки товаров

Упаковочное оборудование – технические механизмы, которые помогают быстро и качественно упаковать необходимую продукцию. Так как для каждой продукции есть определенные требования к упаковке, то и оборудования предполагает разные виды. При выборе вам стоит обратить внимание на такие моменты:

тип продукта, который требуется упаковывать;

вид оборудования;

вариант упаковочного материала.

Способ упаковки продукции зависит от того, что собой представляет товар для хранения или транспортировки. Упаковке подлежат следующие товары:

бытовая химия;

отделочные материалы;

готовые блюда;

стройматериалы;

хозтовары;

групповые товары (напитки);

семена;

товары для животных;

замороженные продукты;

выпечка;

бакалея;

снеки.

Специфика защитной пленки

Упаковочное оборудование выбирается и с учетом упаковки. Исходя из особенностей товаров и норм их хранения, подбирается упаковочный материал. Вид защитной упаковки тоже играет роль в хранении продукции. Предлагаются такие виды упаковок:

пакет flow-pack и х-fold;

пакет с крепким дном;

трехшовный пакет;

пакет с еврослотом;

пакет с гранями;

пакет с увеличенным объемом;

пирамидка;

термоусадочная пленка;

метод конверта.

Вид упаковочных механизмов

В зависимости от задач, которые ставятся перед оборудованием и вида защитной упаковки, предлагается несколько основных вариаций упаковочных машин. Станки для краски в пленку стрейч обматывают продукцию, после чего сжимают ее по всей площади предмета. Термоусадочные станки предполагают схожий принцип действия, но для закрепления пленка поддается воздействию газовой горелки. Она должна соответствовать всем нормам безопасности для использования в зонах пожаро- и взрывоопасных.

Паллетоупаковщик – автоматическое оборудование, которое обеспечивает бесперебойный процесс упаковки продукции. Данная установка обеспечивает обработку паллет и обмотку в стрейч-пакет. Для упаковки крупногабаритных предметов подойдет горизонтальная упаковочная установка. Данное оборудование не только упаковывает, но и маркирует товар с помощью специальных полимерных лент.

В оснащении производства упаковочным оборудованием помогут надежные производители этой продукции. Компания «ОМС Системс» гарантирует своим клиентам продажу и доставку упаковочного оборудования. В онлайн-каталоге компании https://omssystems.ru/ можно подробно ознакомиться с информацией об «ОМС Системс», увидеть документацию, подтверждающую качество продукции.