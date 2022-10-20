Уже известно о 4 играх, которые добавят в Game Pass в ноябре + бонус для Game Pass Ultimate
Сегодня, 01:00 Вадим Карасев
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На этой неделе Microsoft сообщила об играх, которые станут доступны в подписке Game Pass во второй половине октября. Игроков ждет немало интересного — уже на этой неделе выходит долгожданная Persona 5 Royale. Но и на ноябрь у Xbox есть неплохие релизы, уже известно о 4 играх, которые пополнят подписку Game Pass в следующем месяце, плюс один бонус для Game Pass Ultimate.
Ghost Song (3 ноября)
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Football Manager 2023 (8 ноября)
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Pentiment (15 ноября)
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Gungrave G.O.R.E (22 ноября)
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Need for Speed Unbound — 10-часовая версия в Game Pass Ultimate (29 ноября)
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По материалам: newxboxone